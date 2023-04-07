عاجل.. تحديد موعد صرف حساب المواطن ابريل إلى هذا الموعد 2023

العديد من المواطنين السعوديين يبحثون عن موعد صرف حساب المواطن ابريل ، حيث أن موعد الصرف قد اقترب للغاية، وبرنامج حساب المواطن يودع الدعم بحسابات المستفيدين منه شهريًا، ولكن يحصل عليه فقط من هم مستحقون له، ومن تتوفر بهم الشروط التي تم تحديدها والإعلان عنها من جانب وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف حساب المواطن ابريل

سوف يكون موعد صرف حساب المواطن ابريل كما قالت الموارد البشرية، في يوم الإثنين القادم 10 أبريل 2023م، إذ أنه سيتم بدء الإيداع من بداية اليوم حتى نهايته، كذلك أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التسجيل ببرنامج حساب المواطن لكي يستفيدوا من هذا الدعم، لذا فقد وفرت الوزارة خطوات التسجيل إلكترونيًا لهم، وهي:

الانتقال لموقع حساب المواطن.

القيام بالنقر على تسجيل جديد.

تقديم كافة المتطلبات التي تكون واردة بالبرنامج، ويتطلبها منك الموقع، ككتابة ربنا الهوية مثلًا، وكلمة المرور.

الضغط على “حفظ”، وكتابة كلمة مرور جديدة، ومن ثم قراءة الشروط الواردة أمامك.

إرفاق المستندات اللازمة، ومن ثم عليك أن تستكمل باقي المعلومات الأساسية.

اضغط على كلمة “إرسال”، وهكذا تكون قد سجلت ببرنامج حساب المواطن، وعليك الانتظار حتى تتعرف على نتيجة طلبك، إذا تم الموفقة عليه أم لا.

شروط برنامج حساب المواطن

هناك سلسلة من الشروط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع من يرغبون في الاستفادة من دعم هذا البرنامج، وهي: