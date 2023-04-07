طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ، لذا فيتم البحث من جانب الأشخاص الذين تقدموا لها بتلك الفترة الحالية، وقد قامت الوزارة بإتاحة رابط الاستعلام عن تلك الأسماء، هذا بجانب أنها بينت عدة شروط القبول بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بينت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق أنه تم الإعلان عن جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ، ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الأسماء من خلال السير على الخطوات المقبلة:

أولًا، يتم الانتقال إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ثانيًا، يتم النقل على أيقونة “تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق”.

ثالثًا، قم بانتقاء أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

رابعًا، انقر على خيار “أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية”.

خامسًا، قم بكتابة كافة المعلومات المرادة منك بشكل صحيح.

سادسًا، انقر على أيقونة “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.

في النهاية سوف تظهر لك جميع الأسماء الخاصة بالمستفيدين.

شروط القبول في أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بإيضاح سلسلة من الشروط الخاص بالقبول بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث أن أبرز هذه الشروط: