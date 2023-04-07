كم مبلغ المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ؟ الموارد البشرية توضح

يريد معرفة كم مبلغ المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي كثير من الأشخاص، فقد بينت الموارد البشرية القيمة المستحقة لمستفيدي هذا البرنامج من المكرمة الملكية، وقد بينت الموارد البشرية شروط الاستفادة من دعم الضمان، وقالت إنها ينبغي أن تكون متوفرة في المستفيدين حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم بشكل شهري، فهدف البرنامج هو استهداف الأسر والأشخاص الأكثر احتياجًا فحسب.

كم مبلغ المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أشخاص عديدة تريد أن تعرف كم مبلغ المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، فمعروف أنها تكون 1000 ريالًا سعوديًا للعائل، وكذلك 500 ريال سعودي التابع، هذا بجانب أن تلك المكرمة الملكية سوف تنزل في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك من هذا العام 2023م، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور وضع رقم للتواصل معه من جانب المستفيدين، وهو 11991، فقد تم تخصيص هذا الرقم لاستقبال كافة الاستفسارات المتعلقة بالمستفيدين من البرنامج، وكذلك من لديه أي شكوى متعلقة بالدعم يمكنه أن يتواصل مع البرنامج من خلال الاتصال على هذا الرقم الموحد، وكذلك المجاني الذي تم توفيره من جانب الموارد البشرية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوضح جملة من الشروط التي لا بد من الوفاء بها من جانب الراغبين في الحصول على الدعم من الضمان المطور، وتلك الشروط تكون: