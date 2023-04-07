بادر الآن وتعرف على .. رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023

في هذه الفترة الجارية يبحث الأشخاص عن رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 ، حيث أن وزارة التربية والتعليم صرحت بأنه قد تم فتح باب التسجيل والتقديم بتلك المدارس، في كافة المحافظات، إذ أن التقديم يتم بصورة إلكترونية، وقالت إنه سوف يكون مستمرًا حتى خمسة عشر يومًا، كما أن تلك المدارس تكون مشهورة بأنها حديثة ومتطورة، وتكون أيضًا مختلفة عن باقي المدارس.

رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023

لقد وضعت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم في المدارس اليابانية 2023 ، وقال إن التقديم يكون إلكترونيًا، ويكون مستمرًا حتى خمسة عشر يومًا فحسب، وقد جاءت خطوات التقديم كالتالي:

في البداية لا بد على ولي الأمر أن يقوم بالانتقال إلي الموقع الرسمي والأساسي الخاص بالمدارس المصرية اليابانية.

بعدها يتوجب عليه أن يقوم بكتابة جميع البيانات المرادة الخاصة بالطالب بشكل دقيق وصحيح، وهذا بالأماكن المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم قبول الشروط والأحكام المحددة من جانب المدرسة.

في النهاية يتوجب النقب على أيقونة “إرسال الطلب”، ومن ثم سوف يتم إرسال رسالة إليك تشتمل على القبول بتلك المدرسة.

موعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان على أن التقديم بالمدارس اليابانية سيكون مستمرًا حتى اليوم الموافق من 17 أبريل 2023م، كما أنه قد بدأ في اليوم الموافق من 2 أبريل 2023م، أي أنه سيكون مستمرًا كما قلنا حتى 15 يوم فقط، وإن قام الطالب بالتقديم بعد تلك الفترة، فإنه لن يُقبل بالمدرسة، كما أنه من المعروف أن الدراسة بتلك المدرسة تكون باللغة الإنجليزية، ولا بد أن تكون جنسية الطالب مصرية.