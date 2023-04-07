عاجل .. تم الإعلان عن   موعد نزول لعبة GTA 5 وتعرف على أهم المزايا

موعد نزول لعبة GTA 5 هو ما يشغل بال العديد من محبي لعبة جاتا لدرجة أنه تصدرت محركات البحث، وذلك بسبب إعلان مطوروا اللعبة عن اقتراب موعد إطلاقها، ولهذا تحمس الكثير وأصبحوا يبحثون عنها وينتظرون موعد إطلاقها بفارغ الصبر، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد إطلاقها بشكل رسمي، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أهم التفاصيل المتعلقة بلعبة GTA 5.

موعد نزول لعبة GTA 5

بمجرد نزول لعبة جاتا سوف تتمكن من تنزيلها على هاتفك الأندرويد بسبب إعلان الشركة عن إصدار نسخة مخصصة للأندرويد، وسوف نقدم لك الطريقة المثلى لتحميل لعبة جاتا:

توجه إلى متجر جوجل بلاي الإلكتروني.

قم بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث الخاصة بالبرنامج.

ستجد أمامك اللعبة، فقط قم بالنقر على كلمة التثبيت الموجودة بجانبها، وبالطبع تأكد قبل ذلك من موجود مساحة تخزينية كافية في الجهاز.

بعد أن تقوم بتحميل اللعبة قم بتشغيلها وربطها بحسابك الخاص في فيسبوك واستمتع.

مميزات لعبة GTA 5

قام مطوروا اللعبة بإضافة عدة مميزات من أجل إعطاء اللاعب تجربة أداء أفضل، مثل: