تعرف على اجابة السؤال “15“.. ورابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

اجابة السؤال “15“.. ورابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة حيث يبحث العديد من محبي برنامج مسابقة طائر السعيدة في جميع الدول العربية عن كيفية الاشتراك في المسابقة، والإجابة الصحيحة لكل سؤال يتم طرحه يومياً، وهو برنامج تقوم بتقديمه الإعلامية المعروفة مايا العبسي على شاشة قناة السعيدة الفضائية خلال الموسم الرمضاني، فقد حصل على إعجاب الكثير من المشاهدين فأصبحوا في ترقب شديد له وانتظار حلقاته اليومية بكل لهفة.

اجابة السؤال “15“.. ورابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يبحث العديد من المتابعين عن الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة 15 من برنامج طائر السعيدة، حيث جاء سؤال الحلقة 15 من مسابقة طائر السعيدة ” من هو الشاعر القائل: إذا تبسمت أخفى من شجون الهوى…. أسمع دموع القلب يتناطفين” وجاءت الإجابات على النحو التالي: أولا الشاعر عبد الوهاب نعمان، ثانياً عباس الديمي، ثالثاً محمد محمود الزبيري، وتم اعتماد الإجابة الصحيحة وهي خطيب الشعراء عبدالله عبد الوهاب نعمان.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يبحث الكثير من متابعي مسابقة طائر السعيدة عن للرابط المخصص للاشتراك في المسابقة والخطوات اللازمة لذلك، فقد حددت إدارة البرنامج طريقة إلكترونية يتم من خلالها الاشتراك وذلك من خلال الخطوات الآتية: