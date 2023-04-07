منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة اسماء المشمولين العراق 2023

قام الأشخاص بالبحث عن مظلتي للرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة اسماء المشمولين العراق 2023 ، إذ أن الوزارة بينت خطوات الاطلاع على الأسماء المتعلقة بالمشمولين بالشؤون الاجتماعية، وذلك بوضعها رابط خاص بمعرفة تلك الأسماء، في حين أنها قد وضعت كذلك مجموعة شروط يجب توافرها في المقبولين بالشؤون الاجتماعية.

مظلتي للرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة اسماء المشمولين العراق 2023

لقد أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية كل ما يخص مظلتي للرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة اسماء المشمولين العراق 2023 ، إذ أنها وفرت مجموعة من الخطوات يتم اتباعها لمعرفة الأسماء الخاصة بالمقبولين، إذ أن أبرز هذه الخطوات:

في البداية لا بد من زيارة الموقع الذي يتعلق بالوزارة الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

بعد ذلك، يتم الضغط على عبارة “تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق”.

بعدها، يتم اختيار زر “الرعاية الاجتماعية”.

بعدها، يتم الضغط على عبارة “أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية”.

بعد ذلك، يتم تدوين كل المعلومات التي يتطلبها منك الموقع بدقة، وبصورة صحيحة.

بعدها، يتم الضغط كليك على عبارة “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”.

أخيرًا، سوف ترى كل الأسماء الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الذين توفرت بهم الشروط اللازمة.

شروط القبول في أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عدد من الشروط التي تتعلق بقبول الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية، إذ أنها قالت إن الشخص إن لم يتوفر به تلك الشروط، فلن يتم قبوله، ولقد جاءت تلك الشروط كالآتي: