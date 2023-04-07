وزارة المالية تعلن رسميًا حقيقة تبكير صرف معاشات شهر مايو لعام 2023

وقد أوضحت وزارة المالية تبكير صرف معاشات شهر مايو لكافة المواطنين المصريين الذي أعلن عنهم الرئيسي عبد الفتاح السيسي فقط، وذلك الذي يشملهم المعاش، وأشار بان المبالغ سوف تبدءا من 170 جنية مصري وعلى أن يصل كحد أقصي إلى 1600 جنية، ويتوقف المبلغ على عدة أسباب مختلفة من أهمها الدخل الشهر للمواطن وعدد أفراد الأسرة

تبكير صرف معاشات شهر مايو

من الأسئلة التي تراود العديد من المواطنين هو موعد صرف معاشات تبكير للمواطنين المصرين، فأوضحت الهيئة بان الصرف يتم في أول كل شهر ولا يوجد حقيقة حول تبكير صرف المعاشات على المواطنين المصريين، وفى حالة وجود قرارات جديدة من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي سوف يتم تداولها بشكل رسمي والتعامل معها وما هو غير ذلك لا يعتبر حقيقي.

هل يتم صرف المعاشات قبل العيد

انتشرت العديد من الأسئلة المختلفة حول وجود صرف المعاشات قبل بداية عيد الفطر المبارك وعلى أن يتم الزيادة الجديدة التي تخص ما يصل إلى 11 مليون شخص مصري، وأكد “مصطفي مدبولي” بان لا يوجد حقيقة حول صرف المعاشات المبكرة للمواطنين، وإنها سوف يتم إيداعها في الوقت المخصص لها في أول كل شهر ميلادي 2023.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

أوضح وزارة المالية المصرية بأنه سوف يتم صرف المعاشات في شهر مايو المقبل باليوم المحدد من كل شهر وهو السادس والسابع فقط، وما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول تبكير مواعيد صرف المعاشات لا يعتبر حقيقي ولا يؤخذ به.