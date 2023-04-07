اسعار كحك العيد 2023 في العبد ومونجيني ولابوار وايتوال وتسيباس

اسعار كحك العيد 2023، مع اقتراب حلول عيد الفطر يتزايد البحث عن اسعار كحك العيد 2023 الذي يعد واحدا من أشهر المخبوزات الشرقية التي يقبل على شرائها الالاف من المواطنين، وعليه فقد طرحت عدد من المحلات التجارية الشهيرة مثل:”العبد ومونجيني ولابوار وايتوال وتسيباس” كحك العيد بأنواعه المختلفة “سادة، بالملبن، بالعجمية، بعين الجمل، بالفستدق” بأسعار متباينة، كما أن الأسعار تختلف باختلاف المحل.

اسعار كحك العيد 2023

واليوم نقدم لكم قائمة اسعار كحك العيد 2023 وفقا لمت نقله موقع “مصر تايمز”، حيث أعلن كل محل عن اسعار الكحك به من خلال الصفحة الرسمية له على “فيس بوك”، وبدأت أسعار علبة الكحك السادة من 125 جنيه وحتى 275 جنيه، وفي منافذ التموين تم توفير الكحك بأسعار أقل ومناسبة لكل المواطنين، والآن نقدم لكم اسعار الكحك:

موعد عيد الفطر 2023

وفقا للحسابات الفلكية قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر 2023، حيث من المقرر أن يحتفل العالم الإسلامي بحلول العيد بداية من يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل، وسط توقعات بأن يضم ضم اجازتي شم النسيم وعيد تحرير سيناء إلى الاجازة، لتبدأ اجازة العيد من يوم 18 أبريل وحتى تسعة أيام لموظفي القطاع العام والخاص.

رسائل عيد الفطر 2023