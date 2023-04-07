رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية
رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية
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رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية للاستعلام عن الأسماء المشمولين 2023 الوجبة التاسعة

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية في العراق  ، وذلك بعد توضيح أسماء التابعين للهيئة والمستفيدين من الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين العراقيين،  وأشارت إلى مجموعة من الخدمات المختلفة التي تشملها الهيئة وذلك من اجل مساعدة المواطنين الذي هم بحاجة ماسة إلى ذلك الأمر.

رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

قد أعلنت الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي الخاص بها رابط منصة مظلتي والتي يمكن الاستعلام من خلالها على أسماء المشمولين في الدعم التابع للهيئة، وأوضحت بان في حالة أن لم يتواجد أسماء المواطنين ذلك يدل على أنهم غير مشمولين في هذا الدعم والذي يوفر لهم العديد من الاحتياجات في شهر رمضان المبارك لعام 2023.

التسجيل في منصة مظلتي

يمكن لجميع المواطنين العراقيين التسجيل في منصة مظلتي والتي تفيد العديد من المواطنين بالخدمات المختلفة وتسهيل الإجراءات في جميع  الاستعلامات، ويمكن من خلال الخطوات الأتيه وهي:

  • الدخول إلى منصة مظلتي.
  • النقر على منصة مظلتي.
  • الضغط على تسجيل جديد.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • النقر على مراجعة البيانات.
  • يرجي إدخال حساب بنكي.
  • يشترط أن يتم إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح.
  • إدخال الرمز التابع للتسجيل عبر الهاتف الجوال.
  • النقر على تأكيد التسجيل الآن.

أسماء الرعاية الاجتماعية

وأوضحت هيئة الرعاية الصحيحة العديد من أسماء الرعاية الاجتماعية المستفيدة من الخدمات وهما الأتي:

  • التقاعد والضمان الاجتماعي للمواطنين.
  • رعاية جميع أشخاص ذوى الاحتياجات والإعاقات الذهنية.
  • المشاريع والأعمار.
  • المركزي الوطني المختص في مجال الصحة ومجال السلامة المهنية.
  • هيئة حماية المرأة في العراق.
  • هيئة الحماية الاجتماعية في جمهورية العراق

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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