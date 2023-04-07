موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 لموظفي الدولة وجدول زيادة المرتبات
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023، مع اقتراب عيد الفطر يوجد الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 ليتمكنوا من شرائها مستلزمات العيد من حلوى وطعام وملابس، ولذا قررت الحكومة المصرية تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة ولكافة الموظفين في 33 وزارة هيئة وجهة حكومية.
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023
وقد تم الكشف عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023، حيث سيتم الصرف في يوم الخميس الموافق 13 أبريل الجاري لكافة الموظفين، وذلك وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية ليحصل كافة الموظفين على رواتبهم قبل حلول عيد الفطر المبارك ليقوموا بشراء كافة احتياجات الأسرة ومستلزمات المنزل.
جدول مرتبات شهر ابريل 2023 بالزيادة
أما عن قيمة الزيادة المقرر صرفها مع مرتبات شهر ابريل 2023 لكافة الدرجات الوظيفية، فهي:
- جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.
- جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.
- جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.
- جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
موعد عيد الفطر 2023
كشف معهد البحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر 2023، حيث كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الرؤية الشرعية الموافق الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 ابريل الجاري، ويبقى هلال شهر شوال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس.
عبارات تهنئة عيد الفطر 2023
- كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه حرامية المواسير.
- قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لس بخير كل عام وأنت بألف خير.
- أكتب من القلب كتاب.. بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير.
- في قلبي حطيتك.. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.
- عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد وكل عام وأنت بخير.
- شعبان شهر وراح ورمضان بالعطر فواح يجعل عيدك أفراح وهمومك تنزاح .
- يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلى الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنت بقلبي موجود.
- أسأل من أعد العيد وطوي الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد ويجعل عيدكم سعيد.
- أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه.
- يا شمس الشموس يا بهجة النفوس نوري على حبيبي ضياكى وقولي له كل عام وأنت بخير.
- أرق تحية وأحلي كلام وأطيب أماني وأزكي سلام وأجمل التهاني بالعيد يا أحلى ملاك.