موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 لموظفي الدولة وجدول زيادة المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023، مع اقتراب عيد الفطر يوجد الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 ليتمكنوا من شرائها مستلزمات العيد من حلوى وطعام وملابس، ولذا قررت الحكومة المصرية تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة ولكافة الموظفين في 33 وزارة هيئة وجهة حكومية.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023

وقد تم الكشف عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023، حيث سيتم الصرف في يوم الخميس الموافق 13 أبريل الجاري لكافة الموظفين، وذلك وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية ليحصل كافة الموظفين على رواتبهم قبل حلول عيد الفطر المبارك ليقوموا بشراء كافة احتياجات الأسرة ومستلزمات المنزل.

جدول مرتبات شهر ابريل 2023 بالزيادة

أما عن قيمة الزيادة المقرر صرفها مع مرتبات شهر ابريل 2023 لكافة الدرجات الوظيفية، فهي: