سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الجمعة 7 ابريل 2023

سعر الدولار فى السوق السوداء،سجل سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء امام الجنية المصري اليوم الجمعة الموافق 7 ابريل 2023، حيث ثبت سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنية للشراء و 30.94 جنية للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع،وثبت سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وشهد سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع،و سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، و حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني قيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم الجمعة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري 100.86 جنيه، سعر صرف الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 22.96 جنيه، سعر صرف الدولار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم إلى 6.50 جنيه، وجاء سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى 8.49 جنيه، وسجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 43.55 جنيه، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.41 جنيه.