مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي وموعد الاعادة والقنوات الناقلة

مواعيد مسلسل تحت الوصاية، تم الكشف عن مواعيد مسلسل تحت الوصاية رسميا قبل ساعات من عرض أولى حلقاته، حيث يعد مسلسل تحت الوصاية واحدا من الأعمال الدرامية التي ستبدأ في النصف الثاني من شهر رمضان، وعدد حلقاته 15 حلقة فقط وقصته مختلفة مما يبشر بنجاح باهر سيحققه هذا المسلسل فور عرض أولى حلقاته.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية

وقد كشفت قناة DMC الفضائية عن مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب، حيث يعرض المسلسل في تلك الأوقات:

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية على DMC:

يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة 7:45 مساء.

الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا.

الإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية على DMC دراما:

يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة 10.45 مساء.

موعد الإعادة الأولى الساعة 5.45 صباحاً.

موعد الإعادة الثانية في تمام الساعة 4.45 ظهراً

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور احداث مسلسل تحت الوصاية في اطار اجتماعي، حول شخصية “حنان”وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، وتقطن محافظة الإسكندرية مع زوجها الذي يعمل صياد ثم يتوفى، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان “الصيد” والعمل رئيس مركب، وسط الرجال

مسلسل تحت الوصاية

المسلسل بطولة منى زكي ودياب أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، واخراج محمد شاكر خضير.