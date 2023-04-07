متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 هجرياً لمستفدي الضمان الاجتماعي

متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان، يزداد البحث عن موعد ايداع المكرمة الملكية التي اعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث اقترب موعد الصرف لمستحقين الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان 1444 هجرياً، ومن خلال موقع البديل ستتعرفل علي موعد ايدع المكرمة الملكية، وشروط الاستفادة منها.

متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان

اقترب موعد ايداع المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك حيث يتم صرفها لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المعُلنة من وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية حيث كان من المفترض ان يتم صرفها امس الخميس الموافق 6 من شهر ابريل لعام 2023 الموافق المنتصف من شهر رمضان 1444 هجرياً.

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 هـ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن الاستعلام عن المكرمة الملكية من خلال هذة الخطوات:

اولاً الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن المكرمة الملكية .

. ثانياً الضغط علي خانة تسجيل الدخول.

ثالثاً ادخال رقم الهوية الخاصة بالمستحق وكلمة المرور.

بعد ذلك الضغط علي برنامج الدعم الخاص.

بعد ذلك ستجد جميع المعلومات حول المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 هجرياً.

شروط المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 هجرياً

هناك شروط للحصول علي المكرمة الملكية المدعمة من خلال وزارة الموارد البشرية وجاءت هذة الشروط كالتالي: