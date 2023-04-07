رابط منصة مظلمتي للاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية

منصة مظلمتي، يمكن التعرف علي قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية من خلال منصة مظلمتي التي اتاحته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلمتي، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

منصة مظلمتي

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية من خلال منصة مظلمتي ومن خلال هذة الخطوات:

اولاً الدخول علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال رابط الرسمي.

من خلال رابط الرسمي. ثانياً الضغط علي خانة منصة مظلمتي للحصول علي الوجبة التاسعة العراقية.

ثالثاً الضغط علي خانة الرعاية الاجتماعية العراقية.

رابعاً اضافة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والتأكد منها انها صحيحة.

خامساً الضغط علي خانة الاستعلام عن اسماء المستحقين.

بعد ذلك سيتم اظهار اسماء المستحقين عن الوجبة التاسعة والدعم الاجتماعي.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية العراقية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروط القبول في الرعاية الاجتماعية العراقية وجاءت الشروط كالتالي:

يجب ان يكون المستحق من الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية مقيم في دولة العراق، يجب ان يكون المستحق في الرعاية الاجتماعية يمتلك اسرة اربعة افراد علي الاقل، يجب ان يكون الشخص المستحق من الرعاية الاجتماعية سنة فوق الـ 18 للرجال ولا يزيد عن الـ 60 عاماً ويكون سن المتقدم من النساء بين 15 عاماً وحتي 55 عاماً، يجب ان يكون مسجل في الشؤون الاجتماعية، ويجب عدم امتلاكة في التأمين الصحي والاجتماعي، يكون الرعاية الاجتماعية بهدف مساعدة الاسر المحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لهم والتخلص من الفقر.