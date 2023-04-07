مسلسل جعفر العمدة الحلقة ١٦
مسلسل جعفر العمدة الحلقة ١٦
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تعرف على مسلسل جعفر العمدة الحلقة ١٦ وأهم القنوات الناقلة 2023

جهاد حسينمنذ 52 دقيقة
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مسلسل جعفر العمدة هو مسلسل تم عرضه في رمضان عام 2023، ويتحدث المسلسل عن شخص يدعى جعفر العمدة شخص غني يمتلك عقارات وأموال طائلة، متزوج من أربعة نسوة ويعاني بسبب اختفاء ابنه لأكثر من ١٩ سنة، وهو الابن الأكبر لديه وابن زوجته الأولي، وتمضي حلقات المسلسل ويبدأ العمدة في اكتشاف حقيقة اختطاف ابنه، ولذلك سوف نقدم في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بمسلسل جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة ١٦

يمكنك من خلال كافة المعلومات التالية أن تتعرف على تفاصيل الحلقة الـ 16 من مسلسل جعفر العمدة:

تم عرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل العمدة وقد دار فيها عدة أحداث ومناوشات قاتلة، منها وجود شخص مجهول حاول الاعتداء على زوجة جعفر العمدة الرابعة وقتلها، وقد رآها ثريا وجعفر العمدة ثم حملها واطمئن عليها، وبعد ذلك بدأت تدور الشكوك في رأسه حول من هاجم زوجته، وقد شك جعفر العمدة في صفصف والدته وزوجته دلال ووداد، ومن المؤكد بأنه سوف يقوم بتحرياته الخاصة لكي يعلم من المجرم.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

اشترك في أداء المسلسل كوكبة عظيمة من الممثلين والفنانين اللامعين في سماء الدراما المصرية، من ضمنهم:

  • البطل وهو محمد رمضان القائم بدور جعفر العمدة.
  • هالة صدقي التي قامت بتجسيد دور والدة جعفر العمدة.
  • مي كساب وهي زرجة العمدة الأولى واسمها ثريا.
  • إيمان العاصي وهي زوجة العمدة الثانية واسمها دلال.
  • منة فضالي وهي زوجة العمدة الثالثة واسمها نرجس.
  • زينة وهي الزوجة الرابعة والاخيرة للعمدة، واسمها في المسلسل عايدة.

جهاد حسينمنذ 52 دقيقة
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