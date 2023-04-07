تردد قناة السعيدة علي النايل سات 2023 الناقلة لمسابقة طائر السعيدة

تردد قناة السعيدة، يزداد البحث عن تردد قناة السعيدة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة 2023 حيث يمكن متابعة و الاشتراك في المسابقة من خلال قناة السعيدة اليمنية ومن خلال الرابط الالكتروني، حيث تعتبر المسابقة من افضل واشهر المسابقات الرمضانية اليمنية ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد قناة السعيدة اليمنية وخطوات الاشتراك في المسابقة. ، يزداد البحث عن تردد قناة السعيدة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة 2023 حيث يمكن متابعة و الاشتراك في المسابقة من خلال قناة السعيدة اليمنية ومن خلال الرابط الالكتروني، حيث تعتبر المسابقة من افضل واشهر المسابقات الرمضانية اليمنية ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد قناة السعيدة اليمنية وخطوات الاشتراك في المسابقة.

تردد قناة السعيدة

تقوم ثناة السعيدة الفضائية بعرض مسابقة طائر السعيدة حيث حققت المسابقة نسب مشاهدة كبيرة، ويمكن ضبط تردد قناة الفجر السعيدة اليمنية من خلال بيانات القناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11098.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023، تكون مسابقة طائر السعيدة تدور حول الاسئلة الدينية والثقافية يمكن الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة من خلال الرابط الرسمي للمسابقة ومن خلال هذة الخطوات:

الدخول علي رابط مسابقة طائر السعيدة الرسمي .

. بعد ذلك قراءة سؤال الحلقة بشكل جيد.

بعد ذلك ادخال الاجابة الصحيحة من الاختيارات الموجودة.

بعد ذلك ادخال جميع البيانات المطلوبة للاشتراك في المسابقة من الاسم الرباعي ورقم الهاتف الخاص واسم المحافظة التابع لها المتسابق.

وبعد ذلك الضغط علي خانة الاشتراك.

سؤال مسابقة طائر السعيدة 16

قامت قناة السعيدة باعلان عن السؤال 16 مسابقة طائر السعيدة وكان السؤال كالتالي:

من الشاعر القائل هذا البيت “إذا تبسمت أخفي من شجون الهوى .. أسمع دموع القلب يتناطفين”، وجاءت الاختيار كالتالي:

عباس الديلمي

عبدالله عبدالوهاب نعمان

محمد محمود الزبيري

والإجابة الصحيحة هي: عبد الله عبد الوهاب نعمان.