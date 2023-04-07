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خطوات الدخول على منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 202

جهاد حسينمنذ 25 دقيقة
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يمكنك بكل سهولة الآن أن تقوم بالتعرف على خطوات الدخول على منصة مظلتي من أجل أن تستعلم عن اسماء المشمولين، في الرعاية الاجتماعية وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية 2023، وبالتالي فقد يجب عليك أن تقوم بالاستعلام والتعرف على تلك التفاصيل والمعلومات من خلال المقال كما هو موضح لكم تمامًا عن طريق المقال.

الدخول على منصة مظلتي

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تقوم بالدخول على منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وسوف تتمكن من التعرف على تلك التفاصيل من خلال المقال كما هو موضح لكم:

  • في البداية يمكنك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاصة بمنصة مظلتي، بشكل مباشر من هنا.
  • في الخطوة التالية قم باختيار الخدمة التي تريدها وهي خدمة الرعاية الاجتماعية.
  • بعد ذلك يمكنك أن تقوم بإدخال رقم الوجبة وهي الوجبة التاسعة.
  • يمكنك أن تقوم بإدخال الاسم الرباعي الخاص بك.
  • وفي النهاية النقر على أيقونة الاستعلام.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

يمكنك من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم، أن تتعرف على شروط القبول في الرعاية الاجتماعية كما هو موضح لكم:

  • يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.
  • بالإضافة إلى ذلك فقد يجب على المتقدم أن يكون عدد الأفراد أسرته أكثر من 4 أو أربعة افراد.
  • يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي ممتلكات أو عقارات مسجله باسمه.
  • أن لا يزيد راتبه عن 4000 دينار عراقي.
  • يجب أن يكون لديه كافة المستندات المطلوبة.

جهاد حسينمنذ 25 دقيقة
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