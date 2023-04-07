PDF كشوف اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي

اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023، معا خلال السطور القادمة سنتعرف على اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي، حيث يتزايد البحث حول معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة التي سيستفاد منها أكثر من 3000 مواطن عراقي من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين عبر منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية.

اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

ومن المقرر أن يتم الكشف عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة قريبا وبشكل تدريجي على مستوى كافة المحافظات العراقية، حيث أن الهدف من هذا الدعم هو المساعدة على تحسين حياة البسطاء بعد حالة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد مؤخرا، وحاليا يتم فحص الطلبات المقدمة من أجل اعداد كشوف باسماء المقبولين.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي اونلاين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الاستعلام عن الوجبة التاسعة.

قم بادخال البيانات المطلوبة.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

الآن يمكنك بسهولة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على جهازك بسهولة.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

وقد أوضحت وزارة العمل شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، وهي كما يلي: