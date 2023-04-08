ينهار تخفيضات.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم السبت 2023/4/8 سعر كرتونة البيض اليوم

أسعار الدواجن اليوم يبحث عدد كبير من الأفراد عن أسعار الدواجن بشكل يومي لمعرفة نسبة الزيادة وشهدت أسعار الدواجن اليوم السبت الثامن من شهر أبريل لعام 2023 استقرارا ملحوظا بشكل كبير في الأسعار وخاصة سعر البانيه والفراخ البلدى و الفراخ الساسو.

اسعار الدواجن اليوم

بلغت أسعار الدواجن وخاصة الفراخ البيضاء في الفترة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعارها وأصبحت تتزايد بشكل مستمر الا ان وصل سعر الدواجن اليوم الي:

بلغ سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 76 في المزارع وتصل إلى المواطن بنفس السعر في جميع الاسواق التجارية.

سجلت الفراخ البلدى سعر 105 جنيه مصري للكيلو الواحد داخل المزارع يحصل عليها المستهلك في الأسواق التجارية بسعر 115 للكيلو الواحد.

وضل سعر الفراخ الامهات في المزارع 56 للكيلو الواحد وتصل إلى المستهلك في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية بسعر 64 جنيه للكيلو الواحد ويلجأ العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية إلى شراء الفراخ الامهات نظرا لانخفاض سعرها عم الفراخ البيضاء.

بلغ سعر الكيلو من الفراخ الساسو اليوم 87 جنيه مصري داخل مزارع الدواجن ويتم بيعها للمستهلك بسعر 104 للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو اوراك الفراخ في المحلات التجارية في كل المحافظات الى 75 جنيه للكيلو الواحد

بلغ سعر اجنحة الدجاج الي 60 جنيه للكيلو الواحد في الأسواق التجارية والمحلات.

سجل البانيه أعلى سعر عن الاجنحة والورك حيث وصل سعر كيلو البانيه إلى 165 جنيه ومن الممكن ان يزيد السعر تبعا لكل محافظة.

وصل سعر الكتكوت الابيض في المزارع الى ثمانية وعشرون جنيه مصرى.

أسعار البيض اليوم

يشكل البيض اهمية كبيرة لدى العديد من سكان جمهورية مصر العربية حيث يمد البيض الجسم بالعناصر الغذائية الهامة التي تحافظ على نمو الجسم لذلك يحرص العديد من الأفراد على معرفة سعر البيض بشكل دورى ووصل سعر البيض الابيض الي 100 للكرتونة بينما بلغ سعر البيض الاحمر 105 جنيه للكرتونة الواحدة في المحلات والأسواق التجارية، سجلت كرتونة البيض البلدى أعلى سعر حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة الى 113 جنيه في المحلات التجارية.