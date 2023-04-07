“وزارة البيئة والمياه والزراعة” تُعلن عن موعد ايداع رواتب دعم الريف شهر ابريل 2023
في الوقت الحالي يتم التساؤل عن موعد ايداع رواتب دعم الريف من جانب المستفيدين من البرنامج، حيث أنه من المعروف أن يتم الإيداع في هذا البرنامج بحسابات المستفيدين في بداية كل شهر ميلادي، لكن حتى الوقت الجاري لم يتم الإيداع، ومن المنتظر أن يودع الدعم بأي وقت من الآن، حتى اليوم العاشر الميلادي.
موعد ايداع رواتب دعم الريف
من المعروف أن موعد ايداع رواتب دعم الريف تكون بدايًة من اليوم الموافق من 1 ميلادي، حتى يوم 10 ميلادي، ومن الجدير بالذكر أنه حتى الوقت الجاري لم يتم الإيداع، لذا فلا زال التساؤل حول الموعد المحدد الخاص بالإيداع مستمر من قبل المستفيدين من البرنامج.
خطوات الاستعلام عن دعم ريف
يمكنك الاستعلام عن دعم ريف، من أجل الحصول على الرواتب الخاصة بالدعم، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك وفقًا لتلك النقاط.
- زيارة موقع دعم ريف.
- كتابة اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور.
- النقر على زر “تسجيل”.
- إدخال رقم الهوية، بجانب كلما السر بصفحة التسجيل.
- كتابة البيانات التي يحتاجها الموقع، كرقم الهوية، بجانب رقم الهاتف.
- النقر على زر استعلام.
شروط التسجيل في دعم ريف
ينبغي أن تتواجد سلسلة من الشروط الخاصة بدعم ريف في الشخص المستفيد، أبرزها:
- الحد الأدنى للمتقدم 21 عامًا.
- ينبغي أن يكون المتقدم مواطن سعودي.
- عدم زيادة أجر المتقدم عن حوالي 6000 ريال سعودي كل شهر.
- امتلاك حساب مصرفي خاص بالمتقدم، ولا بد أن يكون نشطًا.
- صحة كافة البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب.
- تقديم كل الأوراق اللازمة والمطلوبة.