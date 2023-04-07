عاجل.. تبكير موعد صرف رواتب حساب المواطن شهر ابريل إلى هذا الموعد

البحث حول موعد صرف رواتب حساب المواطن شهر ابريل يزداد بتلك الفترة الحالية، فمع بداية كل شهر ميلادي والعديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن يقومون بالتساؤل عن موعد صرف هذا الدعم المقدم منه، وذلك على الرغم من أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قالت قبل ذلك، أن موعد الصرف بشكل مستمر يكون في اليوم العاشر الميلادي، لكن هذا اليوم يمكن أن يصادف عطلة أسبوعية، أي أنه يمكن أن يكون يوم السبت أو الجمعة، ففي حال كان أيضًا من هذان اليومان، فإن موعد الصرف يتقدم أو يتأخر.

موعد صرف رواتب حساب المواطن شهر ابريل

العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على موعد صرف رواتب حساب المواطن شهر ابريل ، حيث أن الوزارة قد صرحت قبل ذلك، بأن موعد الصرف كمل قلنا في السابق يكون في عاشر يوم من الشعب الميلادي، وان كان هذا اليوم هو يوم السبت أو الجمعة، فإن الدعم لن يُصرف به، لكن من المعروف أن اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري يكون موافقًا يوم الإثنين، لهذا فإنه سيتم الصرف به، إذ أنه ليس عطلة رسمية.

شروط دعم حساب المواطن

بين برنامج حساب المواطن شروط الدعم الضرورية واللازم تواجدها في المستفيد، أبرزها: