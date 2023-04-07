متى تصرف رواتب الدعم السكني ١٤٤٤ ؟.. وزارة الإسكان تُعلن عن التفاصيل

يريد الأشخاص معرفة الإجابة على سؤال متى تصرف رواتب الدعم السكني ١٤٤٤ لشهر رمضان الكريم الجاري، والذي يعد من بين أبرز أنظمة الدعم وأهمها في السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم تقوم وزارة الإسكان السعودية بإدارته، وهو هدفه إتاحة الإسكان المناسب لجميع الأسر المنتجة وأيضًا الأسر المحتاجة بالسعودية، إذ أن هذا البرنامج يقوم بتقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين المحتاجين للإسكان، وهذا بواسطة إعطاء منح سكنية سهلة للمواطنين المنطلق عليهم الشروط.

متى تصرف رواتب الدعم السكني ١٤٤٤

قامت وزارة الإسكان بالإجابة على سؤال متى تصرف رواتب الدعم السكني ١٤٤٤ ، حيث أنها قالت إنها تودع الرواتب لكافة المستحقين باليوم الرابع والعشرون من الشهر الميلادي، وذلك إن كان هذا التاريخ لا يكون عطلة رسمية، أي لا يوافق يوم الجمعة أو السبت، وذلك مثل هذا الشهر، فاليوم الرابع والعشرون به سيكون موافقًا يوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية، لهذا فسوف يتم تأخير نزول الرواتب حتى يومين، لهذا سيتم الصرف في يوم الأحد الموافق من 26 أبريل 2023م.

شروط استحقاق الدعم السكني

من الممكن للأشخاص المتوفر بهم الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم السكني، الاستفادة من الرواتب بموعد الصرف المحدد، وتلك الشروط تكون: