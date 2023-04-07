ما هي حقيقة صرف المكرمة الملكية للعاطلين عن العمل ؟ الموارد البشرية تُجيب

يتساءل الأشخاص عن حقيقة صرف المكرمة الملكية للعاطلين عن العمل ، حيث أنه بتلك الفترة الجارية تنتشر الشائعات بشأن هذا الخبر، فكما قلنا أنها تكون مجرد ساعات فحسب، وليس هناك أية مصادر رسمية بينت حقيقة ذلك، إذ أن الضمان الاجتماعي يتم صرفه لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وليس للعاطلين عن العمل.

حقيقة صرف المكرمة الملكية للعاطلين عن العمل

فيما يخص حقيقة صرف المكرمة الملكية للعاطلين عن العمل ، فتلك شارع من بين الشائعات الرائجة، إذ أن دعم الضمان الاجتماعي لن يتم صرفه للعاطلين عن العمل من برنامج حافز، فهو يتم صرفه فقط للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور فحسب، الذين هم منطبق عليهم الشروط اللازمة والضرورية التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية، إذن فهذه تكون مجرد شائعة، وغير صحيحة، ومن الجدير بالذكر أن الضمان المطور سيتم صرفه في أي وقت من الوقت الجاري، فإنه يتم صرفه بدايًة من اليوم الأول الميلادي، حتى اليوم العاشر الميلادي لجميع المستفيدين.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جملة شروط تخص الضمان الاجتماعي المطور، فإن توفرت في المواطنين، فهكذا يكونوا مستفيدين من البرنامج، ويكون بإمكانهم الحصول على الدعم، وأبرز هذه الشروط: