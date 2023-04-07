من الشاعر القائل(أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل,,,نفكر دوب في أمره ونمسي في شعيل)؟
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من الشاعر القائل(أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل,,,نفكر دوب في أمره ونمسي في شعيل)؟ مسابقة طائر السعيدة

من الشاعر القائل(أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل

elbadilmمنذ 40 دقيقة
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يوجد الكثير من الأشخاص في اليمن يرغبون بالانضمام إلى هذه المسابقة الرمضانية، وقد زاد الطلب عليها بشكل كبير في الأيام الأخيرة، عُرضت المسابقة على قناة اليمن السعيدة، ولقد لاقت اهتمامًا ومتابعة من الكثير من المشاهدين؛ بفعل رغبتهم في الفوز بالجائزة التي تقدَّمها البرنامج، نقدم لكم أجابه سؤال من الشاعر القائل(أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل,,,نفكر دوب في أمره ونمسي في شعيل)؟ مسابقة طائر السعيدة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

من الشاعر القائل(أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل,,,نفكر دوب في أمره ونمسي في شعيل)؟ مسابقة طائر السعيدة

تعدّ مسابقة “طائر السعيدة” واحدة من المسابقات الّتي يُعرضُها في شهر رمضان المبارك لعام 2023، تشتمل المسابقة على الكثير من الأسئلة المثيرة والممتعة، تقدم الشركة سؤالاً واحدًا في كل يوم، ووصلنا الآن إلى السؤال رقم 16، وبالتالي يكون السؤال من الشاعر القائل(أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل,,,نفكر دوب في أمره ونمسي في شعيل)؟ مسابقة طائر السعيدة.

الإجابة الصحيحة أحمد سيف ثابت.

تردد قناة السعيدة اليمنية

تتبع القناة اليمنية التابعة لدولة اليمن، وتشتمل على مجموعة من البرامج والألعاب الترفيهية المقدمة خلال شهر رمضان، تعد برامج عديدة يتم البحث عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من ضمنها برنامج طائر السعيدة وفيما يلي، سوف نذكر لكم تردد قناة السعيدة اليمنية.

  •  معدل الترميز: 27500.
  • معامل الاستقطاب: افقي.
  • تردد القناة: 11900.

في ختام مقالنا قدمنا لكم إجابة سؤال من الشاعر القائل(أنا والعقل في حيره على ذاك الجميل,,,نفكر دوب في أمره ونمسي في شعيل)؟ مسابقة طائر السعيدة، كما قدمنا لكم مسابقة لطائر السعيدة، كما قدمنا لكم معلومات مهمة عن القناة السعيدة وذلك بإفادتكم بالتردد المخصص لها.

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elbadilmمنذ 40 دقيقة
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