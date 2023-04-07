وفقًا لوزارة التعليم السعودية، تم وضع جدول تقويم دراسي يشتمل على ثلاث فصول دراسية لعام 1444، وكل فصل يتضمن العديد من الأجازات المختلفة سواء كانت مطولة أو رسمية مثل إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس، وعطلة عيد الفطر، يهتم القطاع التعليمي بالحفاظ على تدفق العملية التعليمية داخل المملكة و المناهج بشكل فعال، لذلك سوف نشرح كم باقي على الإجازة المطولة 1444 وفقًا لجدول التقويم الدراسي بالمملكة، تابعونا.

كم باقي على الإجازة المطولة 1444 وفقًا لجدول التقويم الدراسي بالمملكة

بدأ العديد من الأشخاص في إجراء بحث حول تاريخ العطلة المدرسية الطويلة خلال فصلهم الدراسي الثالث والأخير، وبحسب التوقعات ستكون هذه العطلة في 28 و 29 مايو المقبل، يتحصل الطلاب على إجازتهم الأولى خلال هذا الترم وهي إجازة عيد الفطر في 13 أبريل، حيث تنتهي في 26 أبريل، يستمتع الطلاب بهذه الإجازة لمدة ثلاثة عشر يومًا، وذلك حتى يستطيعوا قضاء وقت ممتع مع ذويهم وأصدقائهم خلال فرحة عيد الفطر.

الاختبارات النهائية للترم الثالث

يتساءل الطلاب في هذه الفترة عما إذا كان هناك موعد للاختبارات في الترم الثالث من هذا العام حيث يسعون للتحضير بشكل جيد، غير أن وزارة التعليم السعودية لم تفصح بعد عن أي موعد، من المُتوقَّع إصدار توجيهات حول الموضوع خلال فترة قريبة كي يُستطاع من قِبَل الطلاب التحضير جيدًا، واسترجاع كافة المحتوى الدراسي.

متى ينتهي الترم الثالث

بدأ الفصل الدراسي الثالث بعد أن حصل الطلاب على عطلة لمدة 10 أيام بين الفصول، وسيتضمن هذا الفصل إجازة عيد الفطر في 13 أبريل، وإجازة مطولة في 28 و29 مايو المقبل، بالنسبة لانتهاء الدراسة، وفقًا للتقويم الدراسي للعام الحالي، سيكون في 22 يونيو المقبل. وهذا يعني أن الطلاب حصلوا على شرح المقررات لثلاث فصول وأخضعوا للاختبارات في كل مدة دراسية.

متى تبدأ الإجازة الصيفية 1444

تبدأ فترة العطلة الصيفية في 22 يونيو، عقب انتهاء دوام الطلاب للعام 1444. ورغم ذلك، لا تزال فترة هذه العطلة غير محددة بسبب عدم إعلان وزارة التعليم السعودية عن موعد بدء الدراسة في العام 1445، ومن المتوقَّع أن تُحَدِّده خلال الأيام المُقبلة، قريبًا من نهاية فترة الدراسة. سوف نكشف لكم بشكل مباشر في حال الإعلان عنها من جانب السعودية.