تعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر صناعي نايل سات 2023

قام الأشخاص بتلك الفترة الحالية بالبحث عن تردد قناة الفجر ، حيث أن تلك القناة معروفة ببثها للعديد من المسلسلات الجميلة والشيقة، من بينهم مسلسل قيامة عثمان، الذي حصل على عدد ضخم من المشاهدين والمتابعين، هذا بجانب غيره من المسلسلات الأخرى التي تقوم قناة الفجر ببثها، لذا يتم البحث عن التردد الحديث والجديد للقناة.

تردد قناة الفجر

مم الممكن أن يقوم الأشخاص بضبط تردد قناة الفجر ، استمتعوا بكافة ما تعرضه القناة من مسلسلات رائعة، كما أن من بين هذه المسلسلات، مسلسل قيامة عثمان، هذا بجانب أن تردد القناة الجديد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11034.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ 4\3.

موعد مسلسل قيامة عثمان علي قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامه عثمان، وذلك للموسم الرابع يتم بثه على قناة الفجر الجزائرية، وهذا كل خميس أسبوعيًا، وذلك بتمام الساعة 8:00 مساءً، وذلك بتوقيت القاهرة والساعة، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، هذا بجانب أن قناة الفجر تبث هذا المسلسل مجانًا، بأعلى جودة، هذا بجانب أن المسلسل يتم إعادته يوم الجمعة في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت السعودية.

كما أن مسلسل قيامة عثمان من بين المسلسلات التركية المعروفة للغاية والمشهورة، إذ أن أحداث المسلسل تكون حول تأسيس الدولة العثمانية، وإنشاء جيش قوي، وذلك لمساندة الدولة، هذا بجانب أن هذا المسلسل يكون من بطولة سلسلة هائلة من الفنانين التركيين، وذلك كالفنان بوراك اوزجيفيت، وكذلك ديدام بالشين، بالإضافة إلى راغب سافاش، وكذلك عائشة جول جوناي، وأيضًا ايمره باسالاكغ، وغيرهم.