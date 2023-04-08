مع بداية النصف الثاني من رمضان .. تعرف على موعد ليلة القدر 2023

يتساءل الأشخاص عن موعد ليلة القدر 2023 ، وهذا مع اقتراب آخر ثلث من شهر رمضان الكريم، وهم يقوموا بالتساؤل عن تلك الليلة المباركة، إذ أن هذه الليلة تكون مميزة للغاية، وهي تتكرر في العام مرة واحدة، ويكون هذا العام هجريًا، بالتحديد بشهر رمضان الكريم، إذ أنها واحدة من العشر ليالي الأواخر من هذا الشهر الكريم.

موعد ليلة القدر 2023

أراد معرفة موعد ليلة القدر 2023 ، أشخاص عدة، ومن المعروف أنها تكون من مغيب الشمس، إلى الفجر، كما أنها تكون بواحد من الأيام التالية:

21 رمضان 1444، وسوف تكون بدايتها من مساء يوم الثلاثاء الموافق من 11-4-2023م، حتى فجر يوم الأربعاء الموافق من 12 أبريل 2023م.

23 رمضان 1444، حيث أنها سوف تبدأ من مساء اليوم الموافق من 13-4-2023م، حتى فجر اليوم الموافق من 14-4-2023م.

ليلة 25 رمضان 1444، اذان بدايتها ستكون من مساء اليوم الموافق من 15-4-2023م، حتى فجر اليوم الموافق من 16-4-2023م.

كذلك يوم 27 رمضان 1444، فسوف تبدأ مساء اليوم الموافق من 17-4-2023م، حتى فجر اليوم الموافق من 18-4-2023م.

ليلة 29 رمضان 1444، حيث أنها سوف تبدأ من مساء اليوم الموافق من 19-4-2023م، حتى فجر اليوم الموافق من 20-4-2023م.

ما هي ليلة القدر

ليلة القدر تكون ليلة ليست معلومة، كما أنها تكون واحدة من الايام الفردية بالعشر الأواخر من الشهر الكريم “شهر رمضان”، ومن الجدير بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم بالحرص على تحريها، كذلك أنه يجعل أصحابه يتحروا تلك الليلة كذلك، هذا بجانب أنه كان يجتهد النبي بالعشر الأواخر، ومن المعروف أنه صلى الله عليه وسلخ كان يقول «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان».