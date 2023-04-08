تردد قناة السعيدة لمتابعة مسابقة طائرة السعيدة والحصول على الجوائز 2023

قام الأشخاص بالبحث عن تردد قناة السعيدة الناقلة لمسابقة طائر السعيدة، فتلك المسابقة حازت على اعجاب عدد ضخم من الجمهور من كل مكان بالعالم، كما أنه من الممكن أن تقوم بالاشتراك بتلك المسابقة من خلال السير على عدة خطوات بسيطة بشكل إلكتروني، كما أن تلك المسابقة تكون عبارة عن أسئلة يجاوب الأشخاص عنها، حيث أن المارة بالشوارع يتم سؤالهم أحد الأسئلة، والفائز ينال على جائزة البرنامج، لسا فيقوم الأشخاص بالبحث عن التردد الجديد لقناة السعيدة، ليقوموا بالاستمتاع بمشاهدة تلك المسابقة، فهذه القناة تقوم ببث محتواها بشكل مجاني تمامًا، وبدون تشفير، بالإضافة إلى أعلى جودة وكفاءة.

تردد قناة السعيدة

يبحث الأشخاص عن تردد قناة السعيدة ، حيث أن تلك القناة معروفة ببثها لمسابقة طائر السعيدة، إذ أن تلك المسابقة قامت بتحقيق معدل مشاهدة هائل، ومن الممكن أن يتم ضبط تردد تلك القناة بواسطة كتابة بيانات القناة التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11098.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

تستطيع الآن أن تشترك بمسابقة طائر السعيدة بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية: