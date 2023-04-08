“التربية والتعليم” تُعلن عن جدول امتحانات الترم التاني لجميع الصفوف 2023

في حيز بداية امتحانات صوص النقل، وكذلك كلًا من الثانوية العامة والجامعات، ويتم البحث عن جدول امتحانات الترم التاني ، إذ أن العام الدراسي 2022، وأيضًا 2023م، أوشك على الانتهاء، وقد بينت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لكل صفوف النقل، بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الاعدادية، وأيضًا الدبلومات الفنية، إذ أنها قالت إن هذه الامتحانات ستكون في شعر مايو المقبل 2023م.

جدول امتحانات الترم التاني

شرعت المديريات الخاصة بالتربية والتعليم في الاعلان عن جدول امتحانات الترم التاني ، على أن تبدأ باليوم الموافق من 6 مايو 2023م، كذلك قامت الوزارة بالتأكيد على أن العملية الخاصة بوضع جدول امتحانات الترم التاني لعام 2023 تقوم بتوليها المديريات الخاصة بالتربية والتعليم، وأيضًا مختلف الإدارات التعليمية، على حسب الموعد المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم، كما أنها قالت إن كافة المديريات عندها إرشادات بأن تكون تلك الجدول مريحة لكافة الطلاب، مع مراعاة ترك وقت بمراجعة المواد قبل الامتحان، أي أنه لا بد من ترك وقت مخصص قبل امتحان كل مادة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات

فيما يتعلق بموعد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2023م، للجامعات، فمن المحتمل أن تبدأ امتحاناتهم بآخر شهر مايو، وبداية شهر يونيو القادم، إذ أن الترم الثاني سوف ينتهي في يوم الخميس الموافق من 1 يونيو 2023، في حين أن امتحانات آخر السنة 2023 للجامعات سيتم تحديدها على حسب الجدول الذي سوف تقوم الكليات، وكذلك المعاهد بالإعلان عنه.