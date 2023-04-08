وفقًا للمعهد الفلكي للبحوث .. تعرف على رمضان 29 يوم او 30 أي متمم أم ناقص

يريد الأشخاص التعرف على رمضان 29 يوم او 30 ، حيث أن ذلك يتم تحديده من جانب دار الإفتاء المصرية، حيث أنها تقوم باستطلاع الهلال الخاص بشهر شوال، وذلك باليوم الموافق من 29 رمضان 1444ه‍، فإن كان من السهل أن يُرى بالعين المجردة، فإن ذلك معناه أن شهر رمضان سيكون 29 يومًا، وإن كان من العسير رؤيته، فمعنى ذلك أن شهر رمضان الكريم سيكون ثلاثون يومًا.

رمضان 29 يوم او 30

دار الإفتاء المصرية، سوف تستطيع الهلال الخاص بشهر شوال، لتعرف ما إن كان رمضان 29 يوم او 30 ، كما أن ذلك ما يريد أن يعرفه العديد من الأشخاص، فكما قلنا أن الهلال إن تمت رؤيته بشكل واضح، فهكذا يكون شهر رمضان تسع وعشرون يومًا، أما إن كان عكس ذلك، فسوف يكون شهر رمضان ثلاثون يومًا.

موعد عيد الفطر فلكيا

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية وكذلك الجيوفيزيقية، بالإعلان عن الموعد الخاص بعيد الفطر 2023 بمصر، حيث أنه قال إن أولى أيام عبد الفطر المبارك سيكون في يوم الجمعة 21-4-2023م، وذلك على حسب الحسابات الفلكية، هذا بجانب أنه بين الموعد الخاص بصلاة عيد الفطر، على أنها سوف تكون في تمام الساعة 5:47 صباحًا بالقاهرة الكبرى، وفي تمام الساعة 5:48 بالجيزة، وأيضًا في تمام الساعة 5:51 بالإسكندرية.

كما أن الإجازة الخاصة بعيد الفطر سوف تكون ثلاثة أيام للعاملين بالقطاع الخاص، وأربعة أيام للذين يعملون في القطاع العام، على حسب الأجندة الخاصة بالعطلات الرسمية التي تتعلق بموقع رئاسة جمهورية مصر العربية وفقًا لما تم الإعلان عنه من المعهد الفلكي للبحوث.