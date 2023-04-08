تعرف على نتيجة حج الجمعيات وأهم المستندات المطلوبة من الفائزين 2023

لأن فريضة الحج أحد أركان الإسلام يهتم جميع المسلمون بالبحث عن جميع الفرص المتاحة من أجل زيارة بيت الله الحرام، ولذلك تم الإعلان عنن قرعة حج الجمعيات وتقدم لها حوال ٢٢ ألف شخص وتم اختيار ٥٢٥٠ شخص لاداء الفريضة هذا العام ٢٠٢٣، وقد تم نشر نتيجة القرعة من خلال موقع وزارة التضامن الاحتناعي الرسمي، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال جميع المعلومات المتعلقة بحج الجمعيات.

نتيجة حج الجمعيات

يمكنك من خلال تلك التفاصيل التالية، أن تتعرف على أهم المستندات المطلوبة للفائزين في نتائج الحج، وايضا التعرف على الضوابط والشروط:

المستندات المطلوبة من الفائز بالقرعة

بعد أن أعلنت نتيجة القرعة يتوجب على الفائزين إحضار المستندات التالية من أجل إكمال عملية زيارة بيت الله الحرام، ومن ضمن تلك المستندات :

استخراج جواز سفر مميكن ساري المفعول.

إحضار عشر صور شخصية للمتقدم بمقاس 6*4 وبخلفية بيضاء.

إحضار صورة واضحة للرقم القومي الخاص بك.

إحضار بطاقة صحية أصلية غير مزورة.

إرفاق تلك الأوراق بشهادة من إحدى المستشفيات تثبت خلو المتقدم من أي مرض مزمن أو معدي.

ضوابط حج الجمعيات

قامت وزارة التضامن بوضع عدة ضوابط مهمة يجدر الالتزام بها أثناء الحج، منها :