أخبار السعودية
تعرف على نتيجة حج الجمعيات وأهم المستندات المطلوبة من الفائزين 2023
لأن فريضة الحج أحد أركان الإسلام يهتم جميع المسلمون بالبحث عن جميع الفرص المتاحة من أجل زيارة بيت الله الحرام، ولذلك تم الإعلان عنن قرعة حج الجمعيات وتقدم لها حوال ٢٢ ألف شخص وتم اختيار ٥٢٥٠ شخص لاداء الفريضة هذا العام ٢٠٢٣، وقد تم نشر نتيجة القرعة من خلال موقع وزارة التضامن الاحتناعي الرسمي، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال جميع المعلومات المتعلقة بحج الجمعيات.
نتيجة حج الجمعيات
يمكنك من خلال تلك التفاصيل التالية، أن تتعرف على أهم المستندات المطلوبة للفائزين في نتائج الحج، وايضا التعرف على الضوابط والشروط:
المستندات المطلوبة من الفائز بالقرعة
بعد أن أعلنت نتيجة القرعة يتوجب على الفائزين إحضار المستندات التالية من أجل إكمال عملية زيارة بيت الله الحرام، ومن ضمن تلك المستندات :
- استخراج جواز سفر مميكن ساري المفعول.
- إحضار عشر صور شخصية للمتقدم بمقاس 6*4 وبخلفية بيضاء.
- إحضار صورة واضحة للرقم القومي الخاص بك.
- إحضار بطاقة صحية أصلية غير مزورة.
- إرفاق تلك الأوراق بشهادة من إحدى المستشفيات تثبت خلو المتقدم من أي مرض مزمن أو معدي.
ضوابط حج الجمعيات
قامت وزارة التضامن بوضع عدة ضوابط مهمة يجدر الالتزام بها أثناء الحج، منها :
- يقوم المتقدم عد فوزه بالقرعة بالذهاب إلى إحدى المستشفيات التي سوف تقوم وزارة الصحة بإعلان عنها في كل محافظة، وإحضار كشف طبي يثبت قدرة الحاج على القيام بمناسك الحج، وفي حالة إثبات العكس سوف يتم استبعاده من أجل سلامته.
- لا يمكن أن يعتذر أي فرد من الفائزين عن الحج لأي فرد آخر، ويصعد الفرد البديل بحسب نتيجة القرعة.
- يتم أخذ توقيع الحاج علي عقد يثبت حقوقه وواجباته خلال فترة الحج.
- في حال لم يقوم الفائز بدفع مبلغ الاشتراك في الوقت المحدد، سوف يتم استبعاده وتصعيد واحد من الأعضاء الاحتياطيين.