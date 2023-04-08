هُنا.. ربط الأستعلام عن ارقام الجلوس اليمن 2023 من خلال الموقع الرسمي

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة باليمن يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن كيفية الاستعلام عن ارقام الجلوس اليمن 2023, وذلك وفقاً لما أقرته وزارة التربية والتعليم اليمنية ، وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم باليمن عن توافر جميع بيانات وأرقام جلوس الطلاب الخاصة بامتحان الشهادة الثانوية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن ارقام الجلوس اليمن 20232023

يستطيع طلاب وطالبات وأولياء الأمور طلاب الثانوية العامة باليمن الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في اليمن 2023 وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باليمن ، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب في الشهادة الثانوية باليمن تجاوز 265324 طالب وطالبة ، بالدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على رقم الجلوس ومركز الاختبارات في مختلف المحافظات اليمنية وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم “ الإدارة العامة للاختبارات “. من خلال بوابة الخدمات الالكترونية يجب اختيار “أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة” . ثم النقر على أيقونة الثانوية العامة. يجب تسجيل اسم الطالب أو الطالبة كما هو موضح بشهادة الميلاد. ثم النقر على علامة البحث عن رقم الجلوس. ثم بعد ذلك سوف يتم ظهور رقم الجلوس بصورة مباشرة مع موقع الاختبار.

أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم باليمن عن طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في اليمن 2023 وسيتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة كما أوضح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم اليمنية في مؤتمر صحفي يوضح موعد وخطة الوزارة لعملية امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2023 .

ويجب على جميع طلاب الثانوية العامة “الشعبة الأدبية والعلمية” ضرورة استخراج ومعرفة رقم الجلوس والذي يحدد موقع اللجان ومكان المدرسة والمقعد الذي يؤدي الطلاب عليه الاختبارات ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة في اليمن في 15 مايو 2023 .

وفي حالة وجود مشكلة تواجه الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فقد وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية عدة طرق للتواصل فيمكنكم إرسال رسالة الكترونية بالمشكلة عبر البريد الالكتروني التالي : [email protected]