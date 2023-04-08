حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤
أخبار السعودية

“الموارد البشرية” تُعلن عن حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤

جهاد حسينمنذ 13 دقيقة
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البحث حول حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤ هارب بتلك الفترة، من قبل الأشخاص، بالتحديد مستفيدي البرنامج، حيث أن موعد الصرف لم يتبقى عليه سوى القليل من الأيام، فهي يتم صرفه يعاشر يوم من الشهر الميلادي، وذلك لكل المستفيدين من البرنامج الذين تنطبق جميع الشروط بهم.

حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤

قامت الموارد البشرية بإيضاح حساب المواطن موعد شهر رمضان ١٤٤٤ ، حيث أنها قالت إن موعد الصرف سيكون يوم الاثنين القادم، الذي سيكون موافق 10-4-2023م، كذلك أنها قالت إن جميع المستفيدين سيحصلون على الدعم بهذا اليوم، وجميع الأشخاص الذين لم يتم صرف الدعم لهم، فإنهم لا يكونوا مستحقين، كذلك أنها بينت شروط الحصول على الدعم من البرنامج، وهي:

  • يجب أن تكون الجنسية سعودية، للشخص الذي يرغب في التسجيل بحساب المواطن، والاستفادة من الدعم المقدم بواسطته.
  • كما أنه يجب أن يكون راتب المستفيد الشهري محدود.
  • لا يجب أن يكون المستفيد مقيم بأيًا من مراكز الرعاية بالمملكة.
  • كذلك لا بد من عدم كون المستفيد ممتلك لأصول غالية الثمن.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن أن تتبع الخطوات المقبلة، لتستعلم عن التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن:

  • أولًا: أدخل على الموقع الرئيسي لحساب المواطن.
  • ثانيًا: قم بكتابة البيانات المطلوبة كافة للدخول لحسابك بالبرنامج.
  • ثالثًا: أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.
  • رابعًا: انقر على زر “الاستعلام برقم الهوية”.
  • خامسًا: قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، ولا بد أن تكون صلاحيته سارية.
  • في النهاية ستظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة بك.

جهاد حسينمنذ 13 دقيقة
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