تعرف على أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وفقًا لما أعلن عنه مركز الفلك الدولي

يقوم الأشخاص بالبحث عن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ، وذلك مع حلول نهاية شهر رمضان المبارك، كما أنه في عيد الفطر يسعد الأشخاص بحلوله، ويقومون بعمل الكثير من مظاهر الاحتفال به، من بينها مثلًا عمل الكحك والبيتيفور، وغيرهم من مظاهر الاحتفال الأخرى، وبشأن موعده، كذلك أن موعد عيد الفطر المبارك يتم تحديده على حسب رؤية هلال شهر شوال، إذ أنه كما هو معروف حينما يكون الهلال ظاهرًا. ويكون باستطاعة الإنسان أن يراه بالعين المجردة، فذلك يعني أن عيد الفطر سيكون في اليوم الثلاثون ، ورمضان يكون تسع وعشرون يومًا، وفيما يلي سنتعرف معًا على الموعد بالتفصيل.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

قام مركز الفلك الدولي، بالإعلان عن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ، حيث أنه قال أنه سيكون في يوم الجمعة الموافق من 21 أبريل/نيسان 2023، وذلك بالكثير من الدول، وقام بالإشارة إلى أن هناك دول قليلة من الممكن أن تقوم بالإعلان على أن العيد سيك ت موافقًا يوم السبت الموافق من 22 أبريل 2023م.

موعد هلال شهر شوال

قام الرئيس الخاص بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، بالإعلان عن الموعد الخاص باستطلاع الهلال بشهر شوال، وأيضًا أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ، كما أنه بين أنه على حسب الحسابات الفلكية التي قام بها المعمل المتعلق بأبحاث الشمس في المعهد فإن الهلال الخاص بشهر شوال سيولد بشكل مباشر عقب أن يحدث الاقتران، وذلك في تمام الساعة 6:14 صباحًا بالتوقيت الخاص بالقاهرة، وذلك في يوم الخميس الموافق من 29 رمضان 1444هـ، والذي يوافق ميلاديًا 2023/4/20م، وهو يوم الرؤية.