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تردد قناة السعيدة 2023 وخطوات الاشتراك في المسابقة
تردد قناة السعيدة
توفر هذه القناة الحصرية بث مسابقة طائر السعيدة العالمية المشهورة جداً وتعرض أيضًا عدد من البرامج المتنوعة. يجب ذكر أن القناة تتضمن العديد من البرامج التلفزيونية، ومن بين هذه البرامج برنامج ” فرسان الميدان ” إضافة إلى البرنامج ” صدى الأسبوع “، والذي يتم عرضه في كل جمعة، إلى جانب بثها لبرنامج “في عمق الحدث” وبرامج أخرى، يتم البحث المستمر عن تردد قناة السعيدة 2023 وخطوات الاشتراك في المسابقة طائر السعيدة لهذا العام.
تردد قناة السعيدة 2023 وخطوات الاشتراك في المسابقة
يجب كتابة المعلومات المحددة لمعرفة تردد قناة السعيدة 2023، ومن ثم يتسنى الاستمتاع بأفضل مشاهد برنامج طائر السعيدة الذي يتم بثه على شاشة تلك القناة.
- المقر الرسمي: صنعاء ، اليمن
- نايل سات: 11098
- مالك القناة: حميد الشمري.
خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة
للمشاركة في مسابقة الطائر السعيدة، يتوجب عليك اتباع سلسلة من الخطوات المحددة والتي تشمل
- الانتقال إلى صفحة مسابقة الطائر المعروف باسم “السعيدة”.
- ثم تسجيل الدخول بإدخال اسمك ورقم هاتفك.
- بعدها يلزمك كتابة اسم المنطقة التي تسكن بها.
- من بعد ذلك، يتوجب عليك النقر على زر “اشتراك” ولاحقًا عليك تجاوب على السؤال المطروح من قِبَل البرنامج.
- عليك أن تضغط على زر “إرسال”.