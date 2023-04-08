مش هتتوقع من هو ضيف رامز نيفر اند ح١٧ .. تعرف على اسماء الضحايا في البرنامج 2023

من هو ضيف رامز نيفر اند ح١٧ من أكثر العناوين بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لم يقوم رامز جلال بالإعلان عن أسماء ضيوف الحلقات اليومية وقام الفنان رامز جلال من خلال برنامجه باستضافة عدد من الفنانين واللاعبين.

من هو ضيف رامز نيفر اند ح١٧

يتساءل ويبحث الكثير من الأشخاص عن ضيف حلقة اليوم في برنامج رامز نيفر اند وهذا الضيف هو:

لم يطرح رامز جلال ضيف حلقة اليوم الحلقة السابعة عشر.

يجب الانتظار إلى أن يتم عرض الحلقة في موعدها على أم بي سي لمعرفة من هو الضيف الجديد.

ضيوف حلقة رامز نيفر اند

تم استضافة العديد من الفنانين واللاعبين في حلقات رامز السابقة ومن أهم وأشهر هؤلاء الضيوف التي تم استضافتهم بالترتيب على حسب الحلقات ما يلي: