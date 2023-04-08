شاهد.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 121 من خلال قناة اي تي في التركية والفجر الجزائرية

يتسائل الجميع عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 121 الذي ستشهد العديد من الأحداث المثيرة، حيث وصف عثمان المواجهة بأنها أكبر حرب شهدها التاريخ، ولكن الغريب أنه لن يموت أي أحد في تلك المواجهة وسوف ينتصر عثمان، وبالرغم من انتصاره إلا أنه سوف يطلق نايمان حيا ولن يقلته، كل تلك الأحداث المثيرة والمشوقة وأكثر جاءت في إعلان الحلقة 121 من المسلسل والتي ينتظرها الجميع بفارغ من الشوق،

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 121

جاء اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 121 مثير جدًا وبه العديد من الأحداث المشوقة التي نذكرها لكم فيما يلي:

سوف يترك القائد التركي نايمان حيا ولن يقتله، وهذا كان رد فعل جميل من القائد التركي نحو الشخص الذي عالج ابنه أورهان من المرض مرتين.

وقد كان عثمان قادرًا على قتل نايمان على الرغم من رأى مالهون حول نايمان الذي أخبره أن نايمان يعالج الأشخاص ليجذبهم إليه برحمته المصطنعة.

وقد كان عثمان يحتاج إلى ختم جنكيز خان، ولن يستطيع فعل ذلك إلا إذا كان نايمان حيا يرزق لأنه هو من سيوصله إليه.

وفي جانب آخر من المسلسل تم محاصرة كلًا من أسمهان وبالا في قصر قونيا.

وهنا يجب أن يظهر شخص لينقذهم وسوف يكون شامل ألب، الذي عاد مرة أخرى للتصوير منذ أيام عديدة.

وقد كان شامل ألب موجود في القصر تنفيذا لأوامر القائد عثمان لمساعدته في جميدع السادة لكي يحصل على تأييدهم لرجوع مسعود لعرشه مرة ثانية.

موعد عرض الحلقة 121 المؤسس عثمان

يعرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان بمعدل حلقة واحدة أسبوعيًا، ويعرض المسلسل على قناة ATV التركية، كما أن المسلسل يعرض عبر قناة اليرموك الأردنية وقناة الفجر الجزائرية وأيضًا قناة دعوة الإسلام بمعدل حلقة واحدة كل يوم خميس، ومن الجدير ذكره أن مسلسل قيامة عثمان يعتبر ملحمة تاريخية ضخمة في تاريخ الدراما التركية، حيث نال المسلسل على إعجاب ملايين الأشخاص حول العالم، وترجم المسلسل إلى العديد من اللغات ليتابعه أكبر عدد من الأشخاص حول العالم وتمكن في أي يحتل مكانة عالية جدًا من بين المسلسلات التركية التاريخية بل وحلق في الصدارة معلنًا أنه الأفضل على الإطلاق.