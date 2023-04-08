طريقة استخراج بطاقة تموين 2023 لأول مرة ومكان استلامها

طريقة استخراج بطاقة تموين 2023، الالاف من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل يبحثون عن طريقة استخراج بطاقة تموين 2023 حتى يستفيدون من الدعم العيني الذي توفره الحكومة على رغيف الخبز والسلع التموينية الضرورة للمنزل كالسكر والزيت والأرز، وقد أعلنت وزارة التموين عن امكانية استخراج بطاقة تموين للمرة الأولى للمواطنين خاصة الراغبين في الانضمام لمنظومة الدعم، واليكم الخطوات التفصيلية والأوراق المطلوبة.

طريقة استخراج بطاقة تموين 2023

وسنشرح لكم طريقة استخراج بطاقة تموين 2023 بالخطوات التفصيلية خلال السطور القادمة بداية من الأوراق المطلوبة وحتى مكان الاستلام، حيث أصبح حاليا متاح استخراج بطاقة تموين ذكية للمرة الأولى بالنسبة للأسر التي لا تمتلك بطاقة تموينية، فقط اتبع ما يلي:

توجه إلى مكتب التموين التابع لك.

املأ الاستمارة الخاصة باستخراج بطاقة جديدة.

ارفق الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين.

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات المقدمة للتأكد من انطباق شروط استحقاق الأسرة للدعم التمويني.

لا يتجاوز زمن استخراج البطاقة شهرا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023

الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة تموين للمرة الأولى هي:

صور بطاقة الرقم القومي سارية للزوج والزوجة.

المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب لاستخراج بطاقة التموين، وحددت الوزارة هذه الفئات وهي: أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، ، والأسر البديلة، وأسر الشهداء.

صور بطاقات أو شهادات ميلاد الرقم القومي لكل الأبناء.

مكان استلام بطاقة التموين

يقوم المواطن باستلام بطاقة التموين بعد استخراجها من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل، ثم يتوجه إلى إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على بطاقة التموين والبطاقة الشخصية.

متى يتم صرف المقررات التموينية

تصرف المقررات التموينية بداية من الشهر التالي لاستلام البطاقة التموينية.