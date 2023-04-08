تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تقديم المساعدة للطلاب في جميع مراحلهم التعليمية، سواء كانوا في المدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، يتم تشجيع الطلاب على الاجتهاد وتحقيق النجاح والتقدم في دراستهم والفوز بالعديد من الجوائز، لذلك يلجأ الطلاب إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عبر الإنترنت عن موعد صرف مكافآت المدارس للطلاب، وشروط الحصول على هذه المكافآت التي يجب أن تكون متوفرة لديهم، تعمل وزارة التعليم السعودية بلا كلل لإنعاش روح الحماسة وتقديم الدعم للطلاب في جميع مراحل التعليم، في سبيل تحسين المستوى التعليمي بالمدارس. كذلك، يتاح الاستفسار حول المكافآت عبر منصة نور، وتُوفَّر رابطًا إلكترونيًا لطالب يرغب في تقديم طلب للاستفادة من هذه المكافآت، نقدم لكم موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس 1444 وخطوات الاستعلام عبر نظام نور، تابعونا.

موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس 1444 وخطوات الاستعلام عبر نظام نور

يمكن معرفة تاريخ صرف مكافأة طلاب المدارس، التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية، عن طريق الروابط الإلكترونية المحددة لهذا الغرض. وستُصرف هذه المكافأة للطلاب في يوم 28 مارس 2023، يتم منح المكافأة لجميع مراحل التعليم من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، وتشمل ذلك مكافآت خاصة لطلاب المدارس التي تعلّم القرآن الكريم، يتم تحديد قيمة الجائزة بناءً على مستوى التعليم والتخصص الذي يتبعه الطالب، كما تضع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من المعايير لتحديد المكافأة المقدمة للطلاب.

رابط الاستعلام عن مكافآت الطلاب عبر نظام نور 1444

وزّعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رابطاً خاصاً للاستفسار عن المكافآت التي تقدّمها لطلاب وطالبات مدارسها، وذلك عبر نظام “نور” الإلكتروني، يتضمّن الخطوات المطلوبة للاستعلام عن تلك المكافآت، دخول رابط نظام “نور” ثم اتّباع أُولى الخطوات.

خطوات استعلام عن موعد مكافأة الطلاب المدارس عبر نظام نور 1444

يَجِبُ اِتِّباع الخُطُوَاتِ التَّالِية للحصُول عَلَى موْعد مَكافَأة الطُّلّاب.

ادخل إلى موقع نظام نور الإلكتروني. يتوجب عليك تسجيل الدخول بإدخال بيانات وصاحب السلطة. اضغط على رمز “الإعلانات والمزايا” المتاح في القائمة الرئيسية. يمكن متابعة الأحداث بالضغط على زر “المسيرات”. أدخِل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها وجميع المعلومات المطلوبة. اضغط على زر “البحث” حتى يظهر لك نتائج الاستعلام.

شروط الحصول على مكافآت الطلاب 1444

حددت وزارة التربية السعودية شروطًا تحتاجها الطلاب والطالبات لتلقي المكافأة، ومن بين هذه الشروط ما يأتي