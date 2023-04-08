الكل كان مستنيها.. واتساب يطلق تحديث جديد يفاجئ ملايين المستخدمين | جربها فوراً

تسائل المتابعون عن واتساب يطلق تحديث جديد يفاجئ المستخدمين، والذي يعمل على تطوير ميزة اختيارية تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على استوري الفيسبوك، وذلك دون مغادرة تطبيق “واتساب”، والتي ستكون متوفرة في التحديث المستقبلي للتطبيق، والذي أرسل تحديثًا جديدًا عبر برنامج TestFlight التجريبي، ليصل رقم الإصدار إلى 23.7.0.75 بعد هذا التحديث.

واتساب يطلق تحديث جديد يفاجئ المستخدمين

بداية، أعلن واتساب عن طرح ميزة جديدة لنظام التشغيل iOS 23.7.0.75، وتعطي هذه الميزة للمستخدمين القدرة على مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم من واتساب إلى Facebook Story دون مغادرة الـ WhatsApp، ويوفر عدد من المزايا منها:

تحسين طريقة مشاركة تحديث الحالة من الواتساب إلى الفيسبوك بشكل مباشر.

المستخدمون سيكونوا متحكمين في القدرة على مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم أم لا.

هذه الميزة اختيارية ويتم تعطيلها يدويًا.

تحديثات واتساب

في ذات السياق، يتيح هذا التحديث إمكانية مشاركة تحديثات حالة معينة على استوري الفيسبوك دون مغادرة WhatsApp.

وكذلك إذا قرر المستخدمون أنهم لم يعودوا يرغبون في مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على قصص الفايسبوك، فيمكنهم تعطيل الميزة في أي وقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا مشاركة تحديثات حالتك من الواتساب إلى استوري الفيسبوك ودون مغادرة الواتساب قيد التطوير حاليًا، وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

وهذا يختلف عما كان الأمر في السابق، فكان حينها يمكن للمستخدمون مشاركة تحديثات الحالة على قصص فيس، إلا أنه كان يجب على المستخدمين المرور بأكثر من خطوة لمشاركة الحالة في كل مرة ينشرون فيها شيئًا جديدًا.

مزايا التحديث الجديد

وأصبح الآن وبفضل هذه الميزة الجديدة، سوف تكون العملية تلقائية وتتم بخطوة واحدة لا غير، حيث ستساعد هذه الميزة على تحسين طريقة مشاركة تحديث الحالة من الواتساب إلى الفيسبوك بشكل مباشر.

كما أن المستخدمين سيكونو دائمًا متحكمين في القدرة على مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم أم لا.

كما أنها ستكون اختيارية ويتم تعطيلها يدويًا، وذلك في حالة ما إذا أراد المستخدمون مشاركة تحديثات حالة معينة على استوري الفيسبوك دون مغادرة WhatsApp.

وكذلك إذا قرر المستخدمون أنهم لم يعودوا يرغبون في مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على قصص الفيسبوك فيمكنهم تعطيل الميزة في أي وقت.