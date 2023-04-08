مدة اجازة عيد الفطر في السعودية 1444 للقطاع العام والخاص والبنوك

مدة اجازة عيد الفطر في السعودية 1444، يتسائل المقيمين والمواطنين عن مدة اجازة عيد الفطر في السعودية 1444 للقطاع العام والخاص والمدارس والبنوك، وذلك بعدما أعلنت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الفطر في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، حيث أن عدة رمضان هذا العام 29 يوما.

مدة اجازة عيد الفطر في السعودية 1444

عمليات بحث مكثفة حول مدة اجازة عيد الفطر في السعودية 1444، فالكل يريد معرفة متى ستبدأ إجازة العيد ومتى سيتم استئناف الدام مجددا بعد نهايتها، وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أن اجازة عيد الفطر ستبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك ولمدة 10 أيام متواصلة، لتنتهي في اليوم الخامس من شهر شوال، ليتم استئناف الدوام بداية من اليوم السادس من شوال 1444، وذلك للقطاع العام.

مدة اجازة عيد الفطر في السعودية 1444 للقطاع الخاص

ستكون اجازة عيد الفطر في السعودية 1444 للقطاع الخاص على مستوى كافة المدن السعودية 4 أيام متواصلة، حيث تبدأ الاجازة في يوم 21 أبريل وتستمر حتى اليوم السادس من شهر شوال والذي قد يصادف يوم 26 أبريل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

مدة اجازة عيد الفطر للبنوك السعودية

حتى الآن بم يتم تحديد موعد اجازة عيد الفطر للبنوك في المملكة السعودية، ولكن من المتوقع أن تبدأ يوم الخميس 22-9-1444 هجري، على أن تنتهي يوم الثلاثاء 5-10-1444 هجري.

موعد استطلاع هلال شوال 1444

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية)، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 – 29 دقيقة).