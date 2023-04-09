منصة مظلتي
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خطوات دخول منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية 2023

جهاد حسينمنذ ساعتين
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منصة مظلتي عبارة عن منصة تابعة لدولة العراق ويمكن من خلالها معرفة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيا دون الذهاب إلى مقر الوزارة فهي طريقة موفرة للجهد والوقت.

منصة مظلتي

منصة مظلتي التابعة لدولة العراق هي عبارة عن الآتي:

  • يوجد اهتمام كبير حول منصة مظلتي لأنه يتم من خلالها معرفة أسماء المقبولين في المكرمة الملكية والوجبة التاسعة بكل سهولة.
  • قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوفير هذه المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • يمكن استعلام المواطن عن اسماء المقبولين من خلال الرقم القومي أو رقم الهوية الوطنية أو من خلال بطاقة التموين الخاصة بهم.
  • تساعد هذه المنصة الإلكترونية على توفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب إلى مقر الوزارة من أجل الاستعلام.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق

توجد بعض الطرق والخطوات التي يمكن اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال منصة مظلتي وهذه الخطوات هي:

  • يجب أولًا أن نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://molsa.gov.iq/
  • نقوم بعد ذلك باختيار كلمة منصة مظلتي الوجبة التاسعة وبعدها سوف تظهر لك العديد من الخيارات نختار منها كلمة الرعاية الاجتماعية ومن ثم نختار كلمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق.
  • سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.
  • نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام

جهاد حسينمنذ ساعتين
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