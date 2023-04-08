تعرف على جدول صرف معاشات مايو 2023 وحقيقة تبكير الرواتب

يتم تحويل أموال المعاشات إلى منافذ الصرف المعتمدة مسبقًا من قبل الهيئة للمواعيد المعلنة للصرف والتي ستكون خلال الفترة من 1-7 مايو 2023، كما أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن تاريخ أكثر من 11 مليون متقاعد و ويستلم المستحقون عنهم في محافظات الجمهورية معاشاتهم التقاعدية، والآن إليكم جدول صرف معاشات مايو 2023.

جدول صرف معاشات مايو 2023

فيما يلي الجدول الزمني لتلقي المعاشات لأكثر من 11 مليون متقاعد ومستفيد من جميع محافظات الجمهورية كما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مايو 2023:

سيتم صرف معاشات الدرجة الأولى التي يقل دخلها الشهري عن 1000 جنيه يومي الاثنين والثلاثاء الأول والثاني من مايو.

تقرر صرف معاشات الفئة الثانية التي يتراوح راتبها الشهري بين 1000 و 2000 جنيه في يومي 3 و 4 مايو.

يُدفع لأصحاب المعاشات من الدرجة الثالثة الذين يزيد دخلهم عن 2000 جنيه شهريًا يومي السبت والأحد 6 و 7 مايو.

وسيتم صرف معاشات المجموعة الرابعة التي يزيد راتبها التقاعدي عن 3000 جنيه شهرياً يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 مايو.

منافذ صرف معاشات المتقاعدين عن العمل

بزيادة 15٪ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر إبريل بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها بتكلفة 55 مليار جنيها سنويا وذلك ضمن حزمة قرارات للتواصل الاجتماعي للحماية فقد بدأ بالفعل دفع قيمة المعاشات التقاعدية.

أقيمت محلات الصرافة ونُصبت كراسي مريحة لكبار السن لانتظار دورهم للتوزيع قبل موعد صرف المعاش لشهر مايو 2023، وتتلخص هذه الاستعدادات على النحو التالي: