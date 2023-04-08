كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023
كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023
أخبار الرياضة

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023 بأسهل الخطوات

جهاد حسينمنذ 26 دقيقة
0

نظرًا لأنه من المقرر أن يلعب الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2023 يوم الاثنين التالي في أبريل 2023 فإن العديد من محبي الكرة المصرية يشعرون بالفضول بشأن إجراءات حجز تذاكر مباراة الأهلي نهائي كأس مصر، من هنا بدأ البحث حيث يتحدث الكثير من الأشخاص في المجتمع عن كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023 من أجل الحضور والاستلام.

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023

تم الإعلان عن الإجراء الذي يجب على جميع المواطنين اتباعه للعمل على الحصول على تذاكر مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر بعد عمليات بحث مكثفة بين العديد من المواطنين وهي كالتالي:

  • افتح موقع تذكرتي الرسمي بالضغط على الرابط التالي: https://tazkarti.com.
  • ما عليك سوى إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور إذا كنت قد قمت بالتسجيل مسبقًا.
  • إذا كنت مشتركًا جديدًا فيجب عليك تحديد جنسيتك سواء كانت مصرية أو جنسية أخرى.
  • بعد ذلك أدخل المعلومات الشخصية الضرورية، بما في ذلك رقم الهاتف المستخدم لإرسال رمز التسجيل.

سعر تذكرة مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر

  • من جهتها كشفت تذكرتي أن تكلفة تذاكر نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي وبيراميدز ستبلغ حوالي 75 جنيهاً.
  • وكشفت الشركة أيضًا عبر حسابها على Twitter أن المشجعين سيكونون قادرين على شراء تذاكر المباريات وبطاقة المشجع Fan ID في فروع الشركة في كل من المحافظات المخصصة للجمهورية.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز

  • الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر لعام
  • ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الإثنين 10 أبريل 2023 في تمام الساعة : 30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:40 مساءً بتوقيت السعودية.

جهاد حسينمنذ 26 دقيقة
0

مقالات ذات صلة

من هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك؟

من هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك؟ ما لم تعرفه من قبل عن هذا المدرب

منذ 3 دقائق
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و بيراميدز

بعد الإعلان عن تحديد موعدها.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و بيراميدز بالنهائي 2023

منذ 19 دقيقة
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر والقنوات الناقلة 2023

منذ 34 دقيقة
مباراة ريال مدريد امام فياريال اليوم

يلا شوت بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد امام فياريال اليوم السبت 2023/4/8 في الدوري الإسباني (0-0) جودة عاليةHD مجانا بدون تقطيع

منذ 42 دقيقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى