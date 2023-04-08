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قرارات وزارة التربية والتعليم الجديدة بشأن منع اشتراك المعلمين في لجان الثانوية 2023
ستعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في شهر يونيو نتيجة أحدث القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة الثانوية، ونتيجة لذلك يبحث المزيد من الأشخاص على صفحات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات حول امتحانات الثانوية العامة و طريقة منح درجاتهم، رداً على ذلك حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معوقات المشاركة في عمل لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع القاهرة واليكم جميع تفاصيل منع اشتراك المعلمين في لجان الثانوية.
منع اشتراك المعلمين في لجان الثانوية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العوائق التي تحول دون تقدم المعلمين لامتحانات الثانوية العامة وهي كما يلي:
- إذا لم يكن المرشح موظفًا في وزارة التعليم الفني والعالي.
- إذا تعرض المعلم المتقدم لمحاكمة تأديبية أو جنائية عن جريمة تتعلق بوظيفة الامتحان أو الإضرار بالشرف أو الأمانة فيتم استبعاده من إدارة الامتحانات المحددة في القرار الوزاري 113 لعام
- إذا كان المرشح قد تم توظيفه بالفعل أثناء الاختبارات في إحدى المدارس الثانوية العامة المرتبطة بالقطاع الذي يتقدم للعمل فيه أو إذا تم تفويضه أو تكليفه بذلك.
- أن يكون المتقدم على اتصال وثيق بأحد المتقدمين للثانوية أو يشتغل بأعمال تدريسية حتى الدرجة الثالثة لشغل مناصب في لجنة الإدارة أو الدرجة الرابعة لشغل وظائف في النظام واللجان الرقابية.
اخر قرارات وزارة التربية والتعليم للثانوية العامة 2023
- وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن 40٪ من أسئلة الامتحان يجب أن تكون للمستويات العقلية المتوسطة و 30٪ للمستويات العقلية العليا، و 30٪ للمستويات العقلية البسيطة. Sheet) لضمان عدم ارتكاب الطلاب لأية أخطاء وكشفت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي حقيقة ما يتم نشره.