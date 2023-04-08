تعرف على موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في مصر وفقًا لما أعلن عنه رئيس الوزراء

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في مصر حيث يتساءل العديد من العاملين في مصر سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عن الموعد المحدد للإجازات، ويحتل هذا السؤال محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأهمية عيد الفطر لدى الكثير من المسلمين الذين ينتظرون قدوم هذا اليوم ببهجة كبيرة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في مصر

من المحتمل أن يكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الموافق 21 من أبريل، ولكن سيتم التأكد من ذلك الأمر بعد ثبوت الهلال يوم 29 من رمضان حيث يتم التأكد من موعد عيد الفطر ومعرفة ما إذا كان اليوم التالي ليوم 29 رمضان هو المتمم لشهر رمضان أم سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك وهذا هو الاحتمال الأكبر.

الموعد المحدد للإجازة في القطاع العام والخاص

يختلف موعد اجازة عيد الفطر حسب القطاع الذي يعمل فيه الموظف سواء القطاع العام أم الخاص وسوف نتعرف هنا على المواعيد المخصصة للإجازات في معظم قطاعات مصر والإدارات والهيئات حيث يتم توزيع الإجازات كالتالي: