ما هي نسبة الزيادة على معاشات شهر مايو 2023 ؟ تعرف على التفاصيل
نسبة الزيادة على معاشات شهر مايو 2023 والتي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة أثناء افتتاح أحد المشاريع الجديدة، وذلك رغبة منه في تحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة من أصحاب المعاشات فهم من أهم الفئات التي تحتاج إلى اهتمام من الدولة بشكل مستمر، لذلك تحرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم.
نسبة الزيادة على معاشات شهر مايو 2023
قد تم بالفعل تنفيذ هذا القرار أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر ابريل الجاري، حيث تم اضافة نسبة 15% الزيادة المحددة على قيمة المعاش الخاص بكل مواطن، وهذه النسبة تبدأ بحد ادني حوالي 169 جنيه للمواطن وتصل إلى 1700 جنيه زيادة على قيمة المعاش الأصلي.
جدول صرف معاشات شهر مايو 2023
وضعت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الجدول اللازم الذي يتم من خلاله صرف المعاشات لشهر مايو حيث تخصص يوم محدد لكل فئة مالية لاستلام معاشهم وذلك منعاً من تزاحم المواطنين خلال ماكينات الصرف وتم توزيع الأيام كالآتي:
- في اليوم الاول والثآني من شهر مايو سيتم صرف معاش الفئة التي يقل قيمة معاشها عن 1000 جنيه وهو يوافق يوم الاثنين والثلاثاء.
- أما اليوم الثالث والرابع من شهر مايو يحق للفئات التي تتراوح قيمة معاشهم ما بين 1000 إلى 2000 جنيه صرف المعاش وهو يوافق يوم الأربعاء والخميس.
- وبالنسبة للفئات التي يزيد قيمة معاشهم عن 2000 جنية سيكون الصرف في اليوم السادس والسابع من شهر مايو الموافق يوم السبت والأحد.
- والأكثر من 3000 جنية تستطيع صرف المعاش في اليوم الثامن والتاسع من شهر مايو ويوافق ذلك يومي الاثنين والثلاثاء.