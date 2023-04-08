تعرف على أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في مصر والدول العربية

قام الأشخاص بالبحث عن موعد عطلة عيد الفطر في مصر والمغرب ، وذلك مع اقتراب الموعد الخاص بعيد الفطر المبارك، إذ أن هذا الموعد الخاص بعطلة هذا العيد قد يختلف من بلد لأخرى، ومن الجدير بالذكر أن هذان البلدين يكونا مختلفين بموعد عيد الفطر لهذا العام 2023م، لذا سنتعرف سويًا عن الموعد المحدد لعيد الفطر هذا العام.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

يريد الأشخاص معرفة موعد عطلة عيد الفطر في مصر والمغرب ، حيث أن موعد عيد الفطر في مصر تلك السنة سوف يكون في يوم الجمعة الموافق من 21 أبريل 2023م،، في حين أنه سيكون في المغرب في اليوم الموافق من 22 أبريل 2023م، إذ أنه مع بدء الشهر المبارك، قامت السلطات المغربية بنشر الإمساكية الخاصة بشهر رمضان الكريم للسنة الحالية، والتي اشتملت على المواعيد الخاص. بالقروض الخمسة، بالإضافة إلى أيام الشهر المبارك فلكيًا، إذ أن ذلك العام يوافق بالمغرب 30 يومًا، لذا سيكون عيد الفطر بيوم السبت الموافق من 22 أبريل 2023م.

موعد هلال شهر شوال

الدكتور حامد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، قام بإيضاح الموعد المتعلق باستطلاع الهلال الخاص بالشهر المقبل من شوال، وقال إنه تبعًا لكافة الحسابات الفلكية التي فعلها المعمل، أن الهلال الذي يخص شهر شوال المقبل سوف يولد بعد أن يتم الاقتران، بالساعة السادسة وأربعة عشر دقيقة صباحًا، وذلك تبعًا لتوقيت القاهرة، على أن يتم ذلك بيوم الخميس الذي يكون موافقًا التاسع والعشرون من شهر رمضان الكريم، هذا العام 1444هـ، وأيضًا يوافق ميلاديًا عشرون أبريل 2023م، ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم سوف يكون يوم الرؤية.