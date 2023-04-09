اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الـ9 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، مازال البحث مستمر عبر “جوجل” مستمر حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن اسماء المقبولين الكترونيا عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال ادخال البيانات المطلوبة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة ادناه عبر هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

وقد تم اعداد كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 بعدما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بفحص كافة الطلبات المقدمة واختيار الأشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط فقط ليحصلوا على الدعم المالي ليتمكنوا من شراء مستلزمات العيد الذي لم يتبقى على حلوله سوى أيام قلائل، وهناك أخبار تفيد بأن تلك هي الوجبة الأخيرة التي ستقدمها الوزارة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ويتم صرف تلك المنحة في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين بالوجبة التاسعة 2023

ومن خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكنك الاستعلام وتحميل كشوف اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة اون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية: